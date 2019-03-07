В Орле впервые прошёл конкурс красоты среди девушек с ограниченными возможностями здоровья «Золушка Единой страны»
07.03.2019
Мероприятие состоялось в Фундаментальной библиотеке ОГУ имени Тургенева.
В конкурсе участвовали семь орловчанок. Победительницей стала Мария Терновская. Также жюри назвало и наградило «Мисс Улыбку Единой страны», «Мисс Обаяние Единой страны», «Мисс Грацию Единой страны» и вице-мисс «Золушку Единой страны».
Короткая ссылка obl1.ru/~/53316
Другие новости раздела
07.03.2019
Продукция орловских предприятий победила в федеральном этапе конкурса «100 лучших товаров России»
$ USD65.843(+0.04)07.03
€ EUR74.4158(-0.09)07.03
Наш опрос
Лучшая рок-группа из Орловской области?