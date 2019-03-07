В Орле впервые прошёл конкурс красоты среди девушек с ограниченными возможностями здоровья «Золушка Единой страны»

Мероприятие состоялось в Фундаментальной библиотеке ОГУ имени Тургенева.

В конкурсе участвовали семь орловчанок. Победительницей стала Мария Терновская. Также жюри назвало и наградило «Мисс Улыбку Единой страны», «Мисс Обаяние Единой страны», «Мисс Грацию Единой страны» и вице-мисс «Золушку Единой страны».