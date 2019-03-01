В Орле возбудили уголовное дело в отношении пассажира маршрутки, применившего насилие к сотруднику ГИБДД
01.03.2019
Конфликт произошёл 19 января. Инспектор ДПС остановил маршрутный автобус на перекрёстке улиц Горького и Брестской. Причиной стали нарушения правил перевозки пассажиров.
Один из пассажиров (31-летний мужчина) вступил в конфликт с инспектором и ударил его по лицу.
Дело возбуждено по статье «применение насилия в отношении представителя власти». Расследованием занимается Следственный комитет. Об этом сообщает пресс-служба орловского Управления ведомства.
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