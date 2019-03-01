В Орле возбудили уголовное дело в отношении пассажира маршрутки, применившего насилие к сотруднику ГИБДД

Конфликт произошёл 19 января. Инспектор ДПС остановил маршрутный автобус на перекрёстке улиц Горького и Брестской. Причиной стали нарушения правил перевозки пассажиров.

Один из пассажиров (31-летний мужчина) вступил в конфликт с инспектором и ударил его по лицу.

Дело возбуждено по статье «применение насилия в отношении представителя власти». Расследованием занимается Следственный комитет. Об этом сообщает пресс-служба орловского Управления ведомства.