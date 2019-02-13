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Орел13.02.2019 Среда 23:17
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  3. В Орле водителя маршрутки оштрафовали на 100 тысяч рублей

В Орле водителя маршрутки оштрафовали на 100 тысяч рублей

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13.02.2019

Также Железнодорожный районный суд лишил его права управлять транспортом на два года.

Такое наказание назначено водителю маршрутного автобуса по делу о ДТП у здания кинотеатра «Родина» от 6 сентября 2018 года. 62-летний мужчина не закрыл дверь маршрутки, но начал движение. В результате 53-летняя пассажирка выпала из салона. Её нога оказалась под колёсами автобуса. Водитель не затормозил, и маршрутка переехала человека. Результатом стали множественные переломы.

В суде водитель признал вину и выяснил раскаяние. Так как осуждённый является гражданином Белоруссии, приговорить его к ограничению свободы или исправительным работам оказалось невозможно. Районный суд вынес приговор, следуя разъяснениям Верховного суда РФ.

Теги:ОрёлОрловская область

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