В Орле водителя маршрутки оштрафовали на 100 тысяч рублей

Также Железнодорожный районный суд лишил его права управлять транспортом на два года.

Такое наказание назначено водителю маршрутного автобуса по делу о ДТП у здания кинотеатра «Родина» от 6 сентября 2018 года. 62-летний мужчина не закрыл дверь маршрутки, но начал движение. В результате 53-летняя пассажирка выпала из салона. Её нога оказалась под колёсами автобуса. Водитель не затормозил, и маршрутка переехала человека. Результатом стали множественные переломы.

В суде водитель признал вину и выяснил раскаяние. Так как осуждённый является гражданином Белоруссии, приговорить его к ограничению свободы или исправительным работам оказалось невозможно. Районный суд вынес приговор, следуя разъяснениям Верховного суда РФ.