В Орле водитель врезался в опору недостроенного моста и погиб
23.11.2018
ДТП произошло накануне в 23 часа 5 минут на Семинарской улице.
Мужчина управлял иранской иномаркой «Саманд». Он ехал от Выгонки к трамвайному кольцу. В какой-то момент водитель не справился с управлением и допустил столкновение.
Как сообщает Управление ГИБДД, пострадавший скончался от полученных травм в «Скорой помощи» по пути в медицинское учреждение.
По факту ДТП проводится проверка.
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