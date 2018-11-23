В Орле водитель врезался в опору недостроенного моста и погиб

ДТП произошло накануне в 23 часа 5 минут на Семинарской улице.

Мужчина управлял иранской иномаркой «Саманд». Он ехал от Выгонки к трамвайному кольцу. В какой-то момент водитель не справился с управлением и допустил столкновение.

Как сообщает Управление ГИБДД, пострадавший скончался от полученных травм в «Скорой помощи» по пути в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка.