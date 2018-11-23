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Орел23.11.2018 Пятница 12:11
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В Орле водитель врезался в опору недостроенного моста и погиб

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23.11.2018

ДТП произошло накануне в 23 часа 5 минут на Семинарской улице.

Мужчина управлял иранской иномаркой «Саманд». Он ехал от Выгонки к трамвайному кольцу. В какой-то момент водитель не справился с управлением и допустил столкновение.

Как сообщает Управление ГИБДД, пострадавший скончался от полученных травм в «Скорой помощи» по пути в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьДТП

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