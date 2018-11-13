В Орле водитель сбежал с места ДТП

Авария произошла накануне на улице Маяковского. Как сообщает Управление ГИБДД, её участниками стали отечественная «девятка» и иностранная «Шевроле».

Как считают в дорожной инспекции, ВАЗ не уступил иномарке дорогу, нарушив правила. Это и стало причиной столкновения. После аварии водитель отечественной машины скрылся.

Водитель и пассажир «Шевроле» получили травмы, однако госпитализация им не понадобилась.