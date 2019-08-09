В Орле водитель ещё одной «Газели» попытался сделать невозможное

В арке под Александровским (Ленинским) мостом снова застряла грузовая «Газель». На этот раз — с номерами 152 региона (Нижегородская область).

Водитель проигнорировал знак «ограничение по высоте».

Число аналогичных ДТП в этом месте только за текущий год перевалило за десяток.

Фото: «ДТП ОРЕЛ и автохамы»