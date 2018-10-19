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Орел19.10.2018 Пятница 17:03
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В Орле во время «тихого часа» попытались обокрасть детский сад

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19.10.2018

В Орле во время «тихого часа» злоумышленники попытались обокрасть детский сад.

Как предполагает следствие, двое мужчин (обоим по 35 лет) пытались похитить забор учреждения, отламывая от него по несколько прутиков, чтобы потом сдать его на металлолом.

Однако сотрудники садика вовремя заметили происходящее и вызвали вневедомственную охрану. Росгвардейцы задержали подозреваемых и передали их сотрудникам полиции.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области, задержанные предварительно признали свою вину.

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