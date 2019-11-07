В Орле вновь зазвучит «Музыка добрых сердец»
07.11.2019
Подготовка к благотворительному фестивалю уже началась, объявлен прием заявок на участие. Концерт в поддержку детей с онкологическими заболеваниями организовала певица Наталья Куприянова — в память о своем сыне, чью жизнь унесла эта болезнь. Уже в восьмой раз представители творческих профессий не только из нашего города, но из других уголков России, выступят на орловской сцене, чтобы собрать средства на лечение ребенка. Адресат определится ближе к мероприятию, а пройдет фестиваль 15 февраля 2020 года.
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