В Орле весенний паводок может затопить около 250 домов

Список улиц, которым угрожает паводок, опубликовала администрация города.

В Заводском районе в него вошли 25 улиц и переулков. В Советском и Железнодорожном — по 5. Северному району «вешние воды» не угрожают.

Однако этот сценарий реализуется лишь при подъёме воды на высоту 8,66 метра. В целом по области паводок угрожает затопить 32 населённых пункта с общим населением 23 тысячи человек, а также 20 низководных мостов.

Список улиц и адресов Орла, которым угрожает подтопление:

в Железнодорожном районе:

ул. Молодежная, 1а, 1в, 1, 13, 19, 21, 3, 5;

ул. Н. Дубровинского, 94, 96, 32, 34, 46;

ул. Новосильская, 2;

ул. Революции, 11;

ул. Русанова, 1, 3;

в Советском районе:

ул. Береговая 36, 38, 42, 33, 33а, 35;

ул. Колпакчи, 45, 45а, 49, 53б, 57, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 64/1, 66а, 66, 68;

пер. Костомаровский, 4, 6, 8, 8а, 16;

ул. Левый берег Оки, 105,109, 111, 111а;

ул. 7-е Ноября, д. 3/5;

в Заводском районе:

ул. Скульптурная, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 37, 39, 41, 43, 45, 47;

пер. Скульптурный, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 20;

ул. Линейная, 1, 3, 3а;

ул. Заводская, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 49, 51, 53а, 53, 55, 57, 57а, 59, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50;

пер.Городской, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 23, 25, 27, 34;

Левый берег р. Оки, 27, 43, 51;

пер. Равнинный, 1, 2, 3,14;

пер. Проходной, 1, 2, 9, 9а, 11, 13;

пер. Заливной, 2, 7, 9, 11, 14, 18;

пер. Лебединый, 3, 4, 6;

ул. Преображенского, 12, 13, 16, 18, 20, 15, 22, 24, 26, 28, 30, 32. 34;

ул. Пойменная, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 27, 29, 31, 33,34,35,36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 ;

ул. Радужная, 1, 16, 38;

ул. Кривцова, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;

ул. Трубина, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15;

ул. Отрадная, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17;

ул. Приокская, 12;

ул. 2-я Пушкарная, 1, 3, 5, 6а;

наб. Есенина, 1, 2, 3, 5;

пер. Приокский, 40,42,44, 46;

пер. Половецкий, 44, 46 ;

ул. Нормандия Неман, 101;

пер. Преображенский, 8, 10, 10/1, 12;

1- Пушкарная, 2, 4;

2 Пушкарная, 1, 6б.