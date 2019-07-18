В Орле велосипедисты «перекроют кислород» автомобилистам

Из-за проведения всероссийских соревнований по велоспорту в центре Орла вводятся ограничения на движение другого транспорта.

Велотурнир проводится 26 и 27 июля. 26 числа движение будет перекрыто с 10 до 14 часов на Раздольной улице (между перекрёстками с Михалицына и Бурова).

27 июля с 15:00 до 21:00 «непроездной» станет улица Горького (от Пролетарской горы до Пионерской). С 17 часов до 21 часа движение перекроют: на Салтыкова-Щедрина (от Полесской до Гуртьева), на Пионерской (от Горького до Октябрьской), на улице Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы), на улице Пролетарская гора полностью, также на улице Горького (от Полесской до площади Ленина и от Пионерской до улицы Гуртьева).

Также 27 июля с 00:00 до 21:00 будет запрещена стоянка автомобилей на улицах: Горького (от площади Ленина до Пионерской), Пионерской (от Горького до Салтыкова-Щедрина), Салтыкова-Щедрина (от Пионерской до Полесской), Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы), Пролетарская гора, а также на площадке между гостиницей «Салют» и площадью Ленина.

Кроме того, в этот же день с 17 часов до 21 часа изменят свои маршруты орловские троллейбусы.

Троллейбус № 5 («Железнодорожный вокзал — Технический университет») будет следовать таким образом: вокзал — улица Герцена — улица 60 лет Октября — больница Семашко — улица Октябрьская — улица 1-я Посадская — вокзал. Троллейбус № 6 («Автовокзал — улица Максима Горького») будет двигаться по маршруту: автовокзал — улица 1-я Посадская — улица Октябрьская — больница имени Семашко — улица Октябрьская — улица 1-я Посадская — автовокзал.