В Орле в жилом доме произошёл пожар повышенного номера сложности
15.02.2019
ЧП случилось 14 февраля около 23 часов на улице Пушкина. Загорелся жилой дом на 4 квартиры.
Пожару присвоили повышенный номер сложности. К ликвидации последствий происшествия привлекли дополнительные силы МЧС.
Пожарные обнаружили и спасли 33-хлетнего мужчину. Его передали врачам «Скорой Помощи». Сейчас пострадавший находится в Областной клинической больнице.
ЧП затронуло только одну квартиру из четырёх, остальные три, благодаря профессиональной работе сотрудников МЧС, удалось отстоять.
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