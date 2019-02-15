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Орел15.02.2019 Пятница 12:07
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  3. В Орле в жилом доме произошёл пожар повышенного номера сложности

В Орле в жилом доме произошёл пожар повышенного номера сложности

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15.02.2019

ЧП случилось 14 февраля около 23 часов на улице Пушкина. Загорелся жилой дом на 4 квартиры.

Пожару присвоили повышенный номер сложности. К ликвидации последствий происшествия привлекли дополнительные силы МЧС.

Пожарные обнаружили и спасли 33-хлетнего мужчину. Его передали врачам «Скорой Помощи». Сейчас пострадавший находится в Областной клинической больнице.

ЧП затронуло только одну квартиру из четырёх, остальные три, благодаря профессиональной работе сотрудников МЧС, удалось отстоять.

Теги:ОрёлОрловская областьЧПпожарМЧС

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