В Орле в здании кинотеатра «Родина» запретили хранить лампадное масло
12.08.2019
Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области утвердило охранное обязательство на этот памятник архитектуры. Правила являются обязательными для любого собственника здания.
В частности, в обязательстве оговаривается, что памятник нельзя использовать «для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло», а также «для размещения складов и объектов производства взрывчатых и огнеопасных материалов». Кроме того, под запретом оказалось размещение в «Родине» оборудования, способного оказывать «динамическое и вибрационное воздействие», и лабораторий «с негативным температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ».
Оговаривается, что собственник не имеет права изменять облик и интерьер здания. Также объект должен содержаться в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии.