В Орле в здании кинотеатра «Родина» запретили хранить лампадное масло

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области утвердило охранное обязательство на этот памятник архитектуры. Правила являются обязательными для любого собственника здания.

В частности, в обязательстве оговаривается, что памятник нельзя использовать «для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло», а также «для размещения складов и объектов производства взрывчатых и огнеопасных материалов». Кроме того, под запретом оказалось размещение в «Родине» оборудования, способного оказывать «динамическое и вибрационное воздействие», и лабораторий «с негативным температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ».

Оговаривается, что собственник не имеет права изменять облик и интерьер здания. Также объект должен содержаться в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии.