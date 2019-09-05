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В Орле в ТМК «ГРИНН» произошло ЧП

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05.09.2019

В здании торгового комплекса на Кромском шоссе произошло задымление.

Сигнал поступил в службу спасения 4 сентября в 21 час. Сотрудники Управления МЧС по Орловской области выехали на место. Дым заполнил холл на втором этаже здания.

Серьёзных последствий удалось избежать. Обошлось без погибших и пострадавших.

Как сообщили в МЧС, вероятной причиной задымления стало короткое замыкание в осветительном приборе.

Теги:Орловская областьчрезвычайное происшествиеТМК ГРИНН

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