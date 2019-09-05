В Орле в ТМК «ГРИНН» произошло ЧП
05.09.2019
В здании торгового комплекса на Кромском шоссе произошло задымление.
Сигнал поступил в службу спасения 4 сентября в 21 час. Сотрудники Управления МЧС по Орловской области выехали на место. Дым заполнил холл на втором этаже здания.
Серьёзных последствий удалось избежать. Обошлось без погибших и пострадавших.
Как сообщили в МЧС, вероятной причиной задымления стало короткое замыкание в осветительном приборе.
Короткая ссылка obl1.ru/~/57037
Другие новости раздела
$ USD66.5002(-0.41)05.09
€ EUR73.0638(-0.14)05.09
Наш опрос
На орловском участке трассы «Крым» произошло массовое ДТП с пятью пострадавшими. Какова главная причина аварий на российских дорогах в целом?