В Орле в сторону Раздольной улицы будет ходить больше маршруток
05.03.2019
Об этом стало известно сегодня на оперативном совещании в мэрии.
Ранее орловчане, которые живут или работают в районе Сталепрокатного завода (сейчас здесь находится индустриальный парк «Орёл») неоднократно жаловались на проблемы с общественным транспортом.
Решить данную проблему путём введения дополнительных автобусов планируется в срок до 15 марта.
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