В Орле в сторону Раздольной улицы будет ходить больше маршруток

Об этом стало известно сегодня на оперативном совещании в мэрии.

Ранее орловчане, которые живут или работают в районе Сталепрокатного завода (сейчас здесь находится индустриальный парк «Орёл») неоднократно жаловались на проблемы с общественным транспортом.

Решить данную проблему путём введения дополнительных автобусов планируется в срок до 15 марта.