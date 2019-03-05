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Орел05.03.2019 Вторник 17:23
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  3. В Орле в сторону Раздольной улицы будет ходить больше маршруток

В Орле в сторону Раздольной улицы будет ходить больше маршруток

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05.03.2019

Об этом стало известно сегодня на оперативном совещании в мэрии.

Ранее орловчане, которые живут или работают в районе Сталепрокатного завода (сейчас здесь находится индустриальный парк «Орёл») неоднократно жаловались на проблемы с общественным транспортом.

Решить данную проблему путём введения дополнительных автобусов планируется в срок до 15 марта.

Теги:ОрёлОрловская область

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