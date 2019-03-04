В Орле в сквере Ермолова установят сухой фонтан

Предполагается, что он будет обустроен напротив памятника генералу. Контур фонтана будет повторять структуру сквера и разделять территорию на две части.

Такие изменения предусмотрены в дизайн-проекте благоустройства сквера. Общественное пространство обустроят как единую пешеходную зону между улицами Ленина и Комсомольской.

Ознакомиться с подробным дизайн-проектом можно на сайте администрации Орла.

Фото: администрация города Орла