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Орел04.03.2019 Понедельник 16:15
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В Орле в сквере Ермолова установят сухой фонтан

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04.03.2019

Предполагается, что он будет обустроен напротив памятника генералу. Контур фонтана будет повторять структуру сквера и разделять территорию на две части.

Такие изменения предусмотрены в дизайн-проекте благоустройства сквера. Общественное пространство обустроят как единую пешеходную зону между улицами Ленина и Комсомольской.

Ознакомиться с подробным дизайн-проектом можно на сайте администрации Орла.

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Фото: администрация города Орла

Теги:ОрёлОрловская область

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