В Орле в шествии «Бессмертного полка» приняли участие около 17800 человек

Такие цифры приводит пресс-служба губернатора Орловской области.

Андрей Клычков и члены его семьи также участвовали в акции.

Акция «Бессмертный полк» прошла во всех муниципальных образованиях Орловской области. Всего в нашем регионе в этих шествиях приняли участие около 52 тысяч человек.