В Орле в шествии «Бессмертного полка» приняли участие около 17800 человек
09.05.2019
Такие цифры приводит пресс-служба губернатора Орловской области.
Андрей Клычков и члены его семьи также участвовали в акции.
Акция «Бессмертный полк» прошла во всех муниципальных образованиях Орловской области. Всего в нашем регионе в этих шествиях приняли участие около 52 тысяч человек.
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