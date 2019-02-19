В Орле в результате столкновения двух машин пострадал ребёнок

ДТП произошло 18 февраля после 21 часа на Московской улице. Дорогу не поделили «Лада Ларгус» и MINI Cooper. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

Пострадавший, мальчик 2008 года рождения, ехал на заднем сиденье иномарки. Ребёнок получил телесные повреждения. Его пришлось везти в больницу на «Скорой помощи».

Также на месте ДТП работали сотрудники Управления МЧС.

По факту аварии проводится проверка ГИБДД.