В Орле в результате лобового столкновения автомобилей пострадал 3-летний ребёнок
07.02.2019
ДТП случилось в посёлке Кромы на 408 километре федеральной трассы «Крым» 6 февраля примерно в 19 часов.
Как предварительно установили в Управлении ГИБДД по Орловской области, водитель автомобиля «Форд Фокус» выехал на встречную полосу, не справился с управлением и врезался в «Ладу» («ВАЗ-21103»).
Двое пассажиров отечественного автомобиля (в том числе один трёхлетний ребёнок) получили травмы. Их осмотрел дежурный врач Кромской ЦРБ. После этого пострадавших отпустили домой.
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