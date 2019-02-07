В Орле в результате лобового столкновения автомобилей пострадал 3-летний ребёнок

ДТП случилось в посёлке Кромы на 408 километре федеральной трассы «Крым» 6 февраля примерно в 19 часов.

Как предварительно установили в Управлении ГИБДД по Орловской области, водитель автомобиля «Форд Фокус» выехал на встречную полосу, не справился с управлением и врезался в «Ладу» («ВАЗ-21103»).

Двое пассажиров отечественного автомобиля (в том числе один трёхлетний ребёнок) получили травмы. Их осмотрел дежурный врач Кромской ЦРБ. После этого пострадавших отпустили домой.