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Орел13.11.2018 Вторник 12:27
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В Орле в переулке Канатном произошёл пожар

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13.11.2018

Накануне вечером здесь сгорела хозяйственная постройка.

Сигнал о ЧП поступил в МЧС в 21:24.

Благодаря профессиональной работе пожарных удалось избежать дальнейшего распространения огня на соседние здания. Сама хозпостройка выгорела изнутри на площади 4 квадратных метра. По предварительным данным, причиной пожара стали проблемы сэлектропроводкой.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьЧПМЧСпожар

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