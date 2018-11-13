В Орле в переулке Канатном произошёл пожар
13.11.2018
Накануне вечером здесь сгорела хозяйственная постройка.
Сигнал о ЧП поступил в МЧС в 21:24.
Благодаря профессиональной работе пожарных удалось избежать дальнейшего распространения огня на соседние здания. Сама хозпостройка выгорела изнутри на площади 4 квадратных метра. По предварительным данным, причиной пожара стали проблемы сэлектропроводкой.
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