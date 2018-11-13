В Орле в переулке Канатном произошёл пожар

Накануне вечером здесь сгорела хозяйственная постройка.

Сигнал о ЧП поступил в МЧС в 21:24.

Благодаря профессиональной работе пожарных удалось избежать дальнейшего распространения огня на соседние здания. Сама хозпостройка выгорела изнутри на площади 4 квадратных метра. По предварительным данным, причиной пожара стали проблемы сэлектропроводкой.