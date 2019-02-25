В Орле в отношении главы организации возбудили уголовное дело в связи с невыплатой зарплаты

В результате задолженность была оплачена. Об этом сообщает Управление Федеральной Службы Судебных Приставов по Орловской области.

Гендиректор ООО «С» уклонялась от исполнения судебного решения о взыскании с организации средств в пользу сотрудницы. Как сообщает пресс-служба Управления ФССП, руководитель фирмы открыла новый банковский счёт с целью увода денежных средств.

Было возбуждено уголовное дело. В период осуществления дознания компания погасила задолженность перед взыскателем в полном объёме.