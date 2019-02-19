В Орле в общественном транспорте разрешили оплачивать одной картой до пяти поездок за один раз

Об этом сообщил заместитель главы администрации Орла Николай Ванифатов.

Ранее в таких случаях можно было оплатить лишь одну поездку.

Вопрос о безналичной оплате проезда в общественном транспорте стал актуальным в связи с изменением тарифов с 10 февраля. При оплате наличными стоимость одной поездки выросла с 17 до 20 рублей, а при безналичном расчёте осталась прежней.