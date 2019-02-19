В Орле в общественном транспорте разрешили оплачивать одной картой до пяти поездок за один раз
19.02.2019
Об этом сообщил заместитель главы администрации Орла Николай Ванифатов.
Ранее в таких случаях можно было оплатить лишь одну поездку.
Вопрос о безналичной оплате проезда в общественном транспорте стал актуальным в связи с изменением тарифов с 10 февраля. При оплате наличными стоимость одной поездки выросла с 17 до 20 рублей, а при безналичном расчёте осталась прежней.
Короткая ссылка obl1.ru/~/52957
Другие новости раздела
19.02.2019
В Орловской области могут создать специальную программу по поддержке малого предпринимательства в сельской местности
19.02.2019
В администрации Орловской области подписано соглашение о повышении финансового образования сельских учителей
$ USD66.2022(-0.04)20.02
€ EUR74.8151(-0.09)20.02
Наш опрос
Ваше отношение к смене места жительства?