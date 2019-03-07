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Орел07.03.2019 Четверг 14:59
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В Орле в маршрутке водитель отобрал у женщины проездной

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07.03.2019

Это произошло после конфликта. Инцидент случился 2 марта на маршруте № 26.

Как рассказала «Орловскому информбюро» владелица билета, она была уверена в том, что на карточке ещё 20 поездок. Однако водитель автобуса сказал ей, что проездной просрочен, и предложил либо покинуть салон, либо оплатить поездку. Однако женщина отказалась выходить и продолжала настаивать на своём.

Тогда водитель забрал билет, якобы, чтобы поднести его к валидатору, но не вернул проездной пассажирке.

Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные и надзорные органы.

Теги:ОрёлОрловская область

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