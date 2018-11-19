В Орле в «Лужках» легковушка попала под грузовик

Авария произошла накануне в 05:30. «Шкода» врезалась в «КАМАЗ» с прицепом, припаркованный на обочине Заречной улицы.

Не исключено, что причиной ДТП стал первый снег, выпавший как раз в ту ночь.

В аварии пострадал 68-летний водитель легковой машины. Однако госпитализация ему не понадобилась.

Как сообщает Управление ГИБДД, по факту ДТП проводится проверка.