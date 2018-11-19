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Орел19.11.2018 Понедельник 11:38
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В Орле в «Лужках» легковушка попала под грузовик

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19.11.2018

Авария произошла накануне в 05:30. «Шкода» врезалась в «КАМАЗ» с прицепом, припаркованный на обочине Заречной улицы.

Не исключено, что причиной ДТП стал первый снег, выпавший как раз в ту ночь.

В аварии пострадал 68-летний водитель легковой машины. Однако госпитализация ему не понадобилась.

Как сообщает Управление ГИБДД, по факту ДТП проводится проверка.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьДТПГИБДД

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