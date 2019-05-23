В Орле в лобовом столкновении «Лады» и Kia Coul пострадали 6 человек

ДТП случилось 22 мая в 19 часов в Северном районе Орла на Раздольной улице у дома № 5. Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, водитель «Лады», находясь в нетрезвом состоянии, допустил столкновение с иномаркой, следовавшей во встречном направлении прямо.

В результате с места аварии в областную больницу был доставлен сам водитель отечественной машины. Медики диагностировали у него телесные повреждения, оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение. Позднее в приёмное отделение больницы за помощью обратился водитель и четыре пассажира Kia.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области