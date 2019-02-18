В Орле в лицее №32 потекла крыша
18.02.2019
Фотографии появились в группе «Интересный Орел» «Вконтакте».
На снимках видно, что вода, просачиваясь сквозь кровлю и оставляя заметные следы на потолке, протекает прямо в классы. Чтобы хоть как-то справиться с проблемой, в учебном заведении на пол ставят вёдра и кастрюли.
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