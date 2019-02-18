В Орле в лицее №32 потекла крыша

Фотографии появились в группе «Интересный Орел» «Вконтакте».

На снимках видно, что вода, просачиваясь сквозь кровлю и оставляя заметные следы на потолке, протекает прямо в классы. Чтобы хоть как-то справиться с проблемой, в учебном заведении на пол ставят вёдра и кастрюли.