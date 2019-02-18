Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел18.02.2019 Понедельник 16:36
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле в лицее №32 потекла крыша

В Орле в лицее №32 потекла крыша

Версия для печати

18.02.2019

Фотографии появились в группе «Интересный Орел» «Вконтакте».

На снимках видно, что вода, просачиваясь сквозь кровлю и оставляя заметные следы на потолке, протекает прямо в классы. Чтобы хоть как-то справиться с проблемой, в учебном заведении на пол ставят вёдра и кастрюли.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/52925

Добавил новость: 

Другие новости раздела

18.02.2019

Росреестр предупредил жителей Орловской области о сносе «самостоя» с 1 марта

18.02.2019

В Орле столкнулись два автомобиля «Рено Логан»

18.02.2019

Арбитражный суд Орловской области взыскал с УКХ Орла более пяти миллионов рублей

4
18.02.2019

Первый заместитель губернатора Орловской области рассказал о жалобах на последствия объединения сельских школ

18.02.2019

23 февраля жители Орла увидят фейерверк

$ USD66.247(-0.46)19.02
€ EUR74.9055(-0.34)19.02

Наш опрос

Ваше отношение к смене места жительства?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online