В Орле в лицее №22 прошёл урок безопасного поведения в интернете
22.05.2019
Старшеклассникам рассказали об основных опасностях, которые подстерегают их во всемирной сети, и способах противостоять им. В том числе — о различных видах интернет-мошенничества, хакерских атаках, противозаконном контенте, а также о «кибербуллинге» — травле конкретного человека с применением виртуальных технологий.
Такие уроки проходят по всей России с декабря минувшего года. Акцию поддерживают крупнейшие интернет-компании страны — «1С», «Лаборатория Касперского», «Яндекс» и Mail.ru Group.
Короткая ссылка obl1.ru/~/54759
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