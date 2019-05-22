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Орел22.05.2019 Среда 12:59
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  3. В Орле в лицее №22 прошёл урок безопасного поведения в интернете

В Орле в лицее №22 прошёл урок безопасного поведения в интернете

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22.05.2019

Старшеклассникам рассказали об основных опасностях, которые подстерегают их во всемирной сети, и способах противостоять им. В том числе — о различных видах интернет-мошенничества, хакерских атаках, противозаконном контенте, а также о «кибербуллинге» — травле конкретного человека с применением виртуальных технологий.

Такие уроки проходят по всей России с декабря минувшего года. Акцию поддерживают крупнейшие интернет-компании страны — «1С», «Лаборатория Касперского», «Яндекс» и Mail.ru Group.

Теги:ОрёлОрловская область

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