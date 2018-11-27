В Орле в кафе подрались трое молодых парней и 35-летняя женщина

Инцидент произошёл в Северном районе города.

На вызов приехали сотрудники Росгвардии. Как оказалось, все участники драки находились в нетрезвом состоянии. Кроме того, в результате происшествия охранник кафе получил травмы. Росгвардейцы оказали ему первую помощь.

Нарушители общественного порядка задержаны. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Орловской области.