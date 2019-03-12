В Орле в храме Матроны Московской появилась новая икона святой

Образ написан в Курской области специально к престольному празднику — обретению мощей святой, который отмечался 7 марта.

В иконе содержится частица мощей Матроны.

Образ будет постоянно храниться в храме Матроны Московской в Северном районе Орла. Об этом сообщает Орловская митрополия.

Фото: Орловская митрополия