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В Орле в храме Матроны Московской появилась новая икона святой

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12.03.2019

Образ написан в Курской области специально к престольному празднику — обретению мощей святой, который отмечался 7 марта.

В иконе содержится частица мощей Матроны.

Образ будет постоянно храниться в храме Матроны Московской в Северном районе Орла. Об этом сообщает Орловская митрополия.

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Фото: Орловская митрополия

Теги:ОрёлОрловская область

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