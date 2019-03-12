В Орле в храме Матроны Московской появилась новая икона святой
12.03.2019
Образ написан в Курской области специально к престольному празднику — обретению мощей святой, который отмечался 7 марта.
В иконе содержится частица мощей Матроны.
Образ будет постоянно храниться в храме Матроны Московской в Северном районе Орла. Об этом сообщает Орловская митрополия.
Фото: Орловская митрополия
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