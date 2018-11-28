В Орле в Городском парке заработал светомузыкальный фонтан
28.11.2018
Пока что объект работает в тестовом режиме.
Запуск состоялся накануне. При этом событии присутствовал губернатор Орловской области Андрей Клычков, а также члены регионального правительства.
Это не новый фонтан, а прежний, но прошедший реставрацию в рамках проекта «Формирование современной городской среды». Работы оплатил бюджет Орловской области. Они обошлись примерно в 56 миллионов рублей.
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