В Орле в год юбилея Тургенева сдадут в аренду за 1 рубль исторический «дом Лобанова», где жили прототипы произведений писателя
27.11.2018
Речь идёт о здании на Старо-Московской улице, 55. Это расселённый двухэтажный многоквартирный жилой дом 19 века. Здание считается культурным объектом регионального значения.
На доме установлена табличка, которая напоминает о том, что здесь проживала семья Лобановых, бывших крепостных семьи Тургеневых, судьбы которых легли в основу рассказов «Живые мощи» и «Пунин и Бабурин».
Администрация Орла (управление имущества и землепользования) проведёт торги 5 декабря в 11 часов в малом зале здания мэрии.
На тех же торгах и по той же цене попытаются сдать в аренду ещё один культурный объект регионального значения — «купеческий» дом по Гагарина, 28. Этот дом тоже использовался для проживания и тоже был расселён.