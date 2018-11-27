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Орел27.11.2018 Вторник 13:36
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  3. В Орле в год юбилея Тургенева сдадут в аренду за 1 рубль исторический «дом Лобанова», где жили прототипы произведений писателя

В Орле в год юбилея Тургенева сдадут в аренду за 1 рубль исторический «дом Лобанова», где жили прототипы произведений писателя

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27.11.2018

Речь идёт о здании на Старо-Московской улице, 55. Это расселённый двухэтажный многоквартирный жилой дом 19 века. Здание считается культурным объектом регионального значения.

На доме установлена табличка, которая напоминает о том, что здесь проживала семья Лобановых, бывших крепостных семьи Тургеневых, судьбы которых легли в основу рассказов «Живые мощи» и «Пунин и Бабурин».

Администрация Орла (управление имущества и землепользования) проведёт торги 5 декабря в 11 часов в малом зале здания мэрии.

На тех же торгах и по той же цене попытаются сдать в аренду ещё один культурный объект регионального значения — «купеческий» дом по Гагарина, 28. Этот дом тоже использовался для проживания и тоже был расселён.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьторгиТургеневюбилейаукционнедвижимость

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