В Орле в ДТП с микроавтобусом у Герценского моста пострадал ребёнок
27.02.2019
Авария случилась 26 февраля около 7 часов. Водитель микроавтобуса «Фольксваген», двигаясь со стороны улицы Революции в сторону улицы Герцена, врезался в опору моста. Как сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области, причиной наезда на опору стало то, что водитель не принял во внимание погодные условия.
7-летнему мальчику-пассажиру потребовалась медицинская помощь. Как выяснилось, в момент ДТП ребёнок не был пристёгнут ремнём безопасности. Однако госпитализация пострадавшему не понадобилась.
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