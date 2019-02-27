В Орле в ДТП с микроавтобусом у Герценского моста пострадал ребёнок

Авария случилась 26 февраля около 7 часов. Водитель микроавтобуса «Фольксваген», двигаясь со стороны улицы Революции в сторону улицы Герцена, врезался в опору моста. Как сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области, причиной наезда на опору стало то, что водитель не принял во внимание погодные условия.

7-летнему мальчику-пассажиру потребовалась медицинская помощь. Как выяснилось, в момент ДТП ребёнок не был пристёгнут ремнём безопасности. Однако госпитализация пострадавшему не понадобилась.