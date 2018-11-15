В Орле в ДТП пострадал годовалый ребёнок

Авария случилась накануне в 06:30 в Северном районе Орла. На улице Раздольно у дома 27 столкнулись «Рено Логан» и «Форд Фокус».

Как сообщили в ГИБДД, 20-тилетняя девушка, управляя «Рено», ехала со стороны улицы Михалицина в направлении улицы Кузнецова. Поворачивая налево на зелёный сигнал светофора, она не уступила дорогу «Форду», который двигался во встречном направлении.

В итоге произошло ДТП. Пострадал пассажир «Форда» — мальчик 2017 года рождения.