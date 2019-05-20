В Орле в доме по Калинина, 2, противоаварийные работы выполнены примерно на 50%
20.05.2019
Об этом сообщил заместитель председателя правительства Орловской области Николай Злобин.
На время проведения работ все жильцы дома были отселены. Здание находится под постоянной охраной.
Кроме того, властями подготовлены все необходимые документы для обращения в правительство России с просьбой о выделении средств из резервного фонда на расселение данного аварийного дома.
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