В Орле в ЦУМе четыре дня «тушили пожар»
25.02.2019
Такова была легенда очередных учений Управления МЧС по Орловской области.
Место условного пожара менялось каждый день. Сначала это была парковка внутри нового корпуса ЦУМа, потом — крыша и подвал, в последний день — производственные помещения. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МЧС.
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