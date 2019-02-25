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В Орле в ЦУМе четыре дня «тушили пожар»

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25.02.2019

Такова была легенда очередных учений Управления МЧС по Орловской области.

Место условного пожара менялось каждый день. Сначала это была парковка внутри нового корпуса ЦУМа, потом — крыша и подвал, в последний день — производственные помещения. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МЧС.

Теги:ОрёлОрловская область

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