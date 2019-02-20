В Орле в частном секторе выбирают места для сбора твёрдых коммунальных отходов

К настоящему моменту в мэрию поступило 15 заявок. Специальная комиссия рассмотрит их и передаст региональному оператору по обращению с ТКО — УК «Зелёная роща».

На некоторых территориях частного сектора, из-за отсутствия контейнерных площадок, будет введён режим почасового сбора отходов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Все заявки по оборудованию мест для сбора ТКО будут рассмотрены до 20 марта. После этого в программу по ремонту и благоустройству контейнерных площадок внесут изменения. Сейчас в рамках программы планируется оборудовать и отремонтировать 57 площадок.