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  3. В Орле в частном секторе выбирают места для сбора твёрдых коммунальных отходов

В Орле в частном секторе выбирают места для сбора твёрдых коммунальных отходов

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20.02.2019

К настоящему моменту в мэрию поступило 15 заявок. Специальная комиссия рассмотрит их и передаст региональному оператору по обращению с ТКО — УК «Зелёная роща».

На некоторых территориях частного сектора, из-за отсутствия контейнерных площадок, будет введён режим почасового сбора отходов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Все заявки по оборудованию мест для сбора ТКО будут рассмотрены до 20 марта. После этого в программу по ремонту и благоустройству контейнерных площадок внесут изменения. Сейчас в рамках программы планируется оборудовать и отремонтировать 57 площадок.

Теги:ОрёлОрловская область

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