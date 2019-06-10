В Орле в центре города вспыхнул грузовик
10.06.2019
Пламя охватило «Газель» в районе Дворца спорта. ЧП случилось 8 июня около трех часов дня. Об этом сообщили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по региону. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание. Однако спасти машину не удалось. По словам очевидцев, пожару предшествовал похожий на взрыв звук. Причины возгорания устанавливают эксперты.
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