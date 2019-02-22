В Орле в библиотеке имени Бунина прошёл творческий вечер Татьяны Грибановой

Орловская писательница официально презентовала сразу две книги — «Настёнины „антарки“» (сказочную историю для широкого круга читателей) и «Просёлочной дорогой» (сборник текстов песен). Вечер был приурочен к очередному дню рождения Грибановой.

Орловчанка состоит в Союзе писателей России, является автором многих книг стихов и прозы, а также лауреатом нескольких престижных литературных премий. В минувшем году Грибанова стала лауреатом премии Фета, а также обладателем всероссийской общественной награды — медали «Василий Шукшин».