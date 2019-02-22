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Орел22.02.2019 Пятница 13:58
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  3. В Орле в библиотеке имени Бунина прошёл творческий вечер Татьяны Грибановой

В Орле в библиотеке имени Бунина прошёл творческий вечер Татьяны Грибановой

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22.02.2019

Орловская писательница официально презентовала сразу две книги — «Настёнины „антарки“» (сказочную историю для широкого круга читателей) и «Просёлочной дорогой» (сборник текстов песен). Вечер был приурочен к очередному дню рождения Грибановой.

Орловчанка состоит в Союзе писателей России, является автором многих книг стихов и прозы, а также лауреатом нескольких престижных литературных премий. В минувшем году Грибанова стала лауреатом премии Фета, а также обладателем всероссийской общественной награды — медали «Василий Шукшин».

Теги:ОрёлОрловская область

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