В Орле в библиотеке имени Бунина прошёл творческий вечер Татьяны Грибановой
22.02.2019
Орловская писательница официально презентовала сразу две книги — «Настёнины „антарки“» (сказочную историю для широкого круга читателей) и «Просёлочной дорогой» (сборник текстов песен). Вечер был приурочен к очередному дню рождения Грибановой.
Орловчанка состоит в Союзе писателей России, является автором многих книг стихов и прозы, а также лауреатом нескольких престижных литературных премий. В минувшем году Грибанова стала лауреатом премии Фета, а также обладателем всероссийской общественной награды — медали «Василий Шукшин».
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