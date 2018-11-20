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Орел20.11.2018 Вторник 11:55
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В Орле в библиотеке Бунина открылась книжная выставка в честь юбилея Бориса Гребенщикова – лидера рок-группы «Аквариум»

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20.11.2018

27 ноября Гребенщикову исполнится 65 лет.

Экспозицию можно увидеть в отделе искусств.

Экспонатами стали различные издания, связанные с Гребенщиковым — сборники нот, литература о его жизни и творчестве. Также на выставке представлены наиболее популярные альбомы «Аквариума».

Выставка в «Бунинке» будет работать до 29 ноября.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьГребенщиковбиблиотека Бунина

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