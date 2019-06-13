В Орле в автомобиле нашли мёртвое тело
13.06.2019
Тело мужчины обнаружили в легковом автомобиле «КИА», припаркованном на Приборостроительной улице у здания гимназии № 19. Это произошло 11 июня вечером. Такую информацию сообщает Telegram-канал «Орёл Автомобильный».
Мужчина находился на заднем сиденье машины. По предварительной информации, на теле отсутствовали повреждения. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
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