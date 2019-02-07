В Орле «утонула» «Газель»
07.02.2019
Грузовик не смог выехать из лужи, которая образовалась на проезжей части после того, как растаял снег. Соответствующее видео появилось в группе «Город Орел [KONUBRI]» «Вконтакте».
Случай произошёл на улице Левый берег Оки.
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