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Орел07.02.2019 Четверг 16:39
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В Орле «утонула» «Газель»

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07.02.2019

Грузовик не смог выехать из лужи, которая образовалась на проезжей части после того, как растаял снег. Соответствующее видео появилось в группе «Город Орел [KONUBRI]» «Вконтакте».

Случай произошёл на улице Левый берег Оки.

Теги:ОрёлОрловская область

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