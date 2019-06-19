В Орле установят виновных в проблемах с освещением на центральных улицах

Тему обсудили сегодня на комитете Горсовета по ЖКХ. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

Речь идёт о случаях, когда уличное освещение отключают в ночное время. Администрация Орла взяла месяц на то, чтобы прояснить данный вопрос.