В Орле установят виновных в проблемах с освещением на центральных улицах
19.06.2019
Тему обсудили сегодня на комитете Горсовета по ЖКХ. Об этом сообщает портал «Орловские новости».
Речь идёт о случаях, когда уличное освещение отключают в ночное время. Администрация Орла взяла месяц на то, чтобы прояснить данный вопрос.
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