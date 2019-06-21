В Орле установят пять новых мемориальных досок
21.06.2019
Они будут напоминать об орловчанах, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане и на Северном Кавказе. Об этом сообщает пресс-служба Городского Совета народных депутатов.
Доски разместят на зданиях школ, где учились орловчане. Соответствующую инициативу образовательных учреждений одобрили на профильном комитете Горсовета.
Школа № 13 увековечит память об Алексее Гордюшкине, гимназия № 16 — об Алексее Костомарове, гимназия № 19 — об Артуре Песлякове, лицей № 21 — о Юрии Астахове, лицей № 22 — о Владимире Маркове.
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