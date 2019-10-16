В Орле установят ещё один светофор
16.10.2019
Специалисты приступили к разработке проекта и сметы на оборудование пешеходного перехода на Грузовой улице. Об этом сообщил замглавы администрации Орла Евгений Гришин.
Оборудовать «зебру» комплексом средств безопасности (светофором, пешеходными ограждениями и искусственными неровностями) попросил орловский штаб «Народного фронта». Сам переход тоже появился по инициативе «фронтовиков».
Общественники отметили, что данная «зебра» находится рядом с Домом детского творчества, а также рядом с трамвайными путями, поэтому нуждается в особом внимании.
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