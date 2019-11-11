В Орле установлен и задержан 21-летний местный житель, которого полиция подозревается в грабеже

О преступлении в отдел полиции Заводского района Орла сообщил мужчина, который стал жертвой нападения. Ночью он возвращался домой и обратил внимание на подозрительного молодого человека, который «вертелся» около припаркованного во дворе дома мотоцикла. Мужчина сделал парню замечание. Тот в ответ сильно ударил прохожего по лицу и сорвал у него с шеи золотую цепочку стоимостью в 20 тысяч рублей, после чего убежал. Грабителя нашли сотрудники отдела уголовного розыска. Подозреваемый взят под стражу, сообщили в УМВД по Орловской области.