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Орел11.11.2019 Понедельник 13:27
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  3. В Орле установлен и задержан 21-летний местный житель, которого полиция подозревается в грабеже

В Орле установлен и задержан 21-летний местный житель, которого полиция подозревается в грабеже

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11.11.2019

О преступлении в отдел полиции Заводского района Орла сообщил мужчина, который стал жертвой нападения. Ночью он возвращался домой и обратил внимание на подозрительного молодого человека, который «вертелся» около припаркованного во дворе дома мотоцикла. Мужчина сделал парню замечание. Тот в ответ сильно ударил прохожего по лицу и сорвал у него с шеи золотую цепочку стоимостью в 20 тысяч рублей, после чего убежал. Грабителя нашли сотрудники отдела уголовного розыска. Подозреваемый взят под стражу, сообщили в УМВД по Орловской области.

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