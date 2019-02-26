В Орле установили ещё один новый комплекс фиксации нарушений ПДД «Сова»
26.02.2019
Система размещена по адресу Привокзальная улица, 1 (у здания железнодорожного вокзала).
Ранее стало известно о «Сове», установленной на улице Ленина, 43 (у здания Главпочтамта).
Как сообщает «РИА 57», системы фото- и видеофиксации «SOVA» размещены в Орле в рамках соглашения, заключённого между ООО «Городские информационные технологии» и КУ ОО «Орёлтранссигнал». Устройства установлены на безвозмездной основе. Планируется, что по результатам проводимых испытаний они будут введены во временную эксплуатацию. Тогда и будет принято решение по приобретении данного оборудования.
«SOVA» фиксирует 25 видов нарушений ПДД круглосуточно. Отличительной чертой устройства является подвижный (вращающийся) объектив.
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