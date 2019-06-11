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Орел11.06.2019 Вторник 13:08
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В Орле установили 14 урн для раздельного сбора отходов

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11.06.2019

Каждый из контейнеров разделён на четыре секции для различного типа мусора («стекло», «пластик», «бумага» и «несортированные отходы»). Каждой секции соответствует отдельный яркий цвет (синий, жёлтый, зелёный и красный соответственно).

Рядом с урнами установлены масштабные жёлтые и зелёные фигуры «человечков», которые привлекают дополнительное внимание к объектам.

На данный момент в городе установлено 14 таких урн — в сквере Ермолова, у Александровского моста, рядом с «польским корпусом» ОГУ имени Тургенева, у музыкальной школы имени Калинникова, у остановки «Военно-исторический музей» и в микрорайоне «Зареченский». В ближайшее время в Орле должно появиться ещё 14 контейнеров.

Проект реализует компания «Экоград».

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Фото: официальное сообщество компании «Экоград» «Вконтакте»

Теги:ОрёлОрловская область

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