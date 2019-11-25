В Орле украли экскаватор

Об этом сообщается в группе «ДТП ОРЕЛ и автохамы».

По предварительной информации, техника (экскаватор-погрузчик JCB 3CX), взятая в аренду на несколько дней, находилась на объекте (в Заводском районе рядом с Авиационной улицей). За территорией наблюдал охранник. Однако, когда настоящие владельцы экскаватора прислали туда шофёра, чтобы забрать спецтехнику, её там не оказалось.

Пока что удалось предварительно установить, что экскаватор занесли в грузовой автомобиль Volvo белого цвета с тентованным кузовом, который отбыл в направлении Брянска.