Прямо в эти минуты в Орле на площади Ленина стартует шествие "Бессмертного полка"

Колонна пройдёт по новому маршруту (улица Горького — 60-летия Октября — Герцена — Московская). Финальной точкой станет сквер Танкистов.

Орловчане пронесут по городу таблички с портретами и именами своих родственников — ветеранов Великой Отечественной войны.

Также аналогичные шествия пройдут и во всех других муниципальных образованиях Орловской области.