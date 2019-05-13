Прямо в эти минуты в Орле на площади Ленина стартует шествие "Бессмертного полка"
09.05.2019
Колонна пройдёт по новому маршруту (улица Горького — 60-летия Октября — Герцена — Московская). Финальной точкой станет сквер Танкистов.
Орловчане пронесут по городу таблички с портретами и именами своих родственников — ветеранов Великой Отечественной войны.
Также аналогичные шествия пройдут и во всех других муниципальных образованиях Орловской области.
Короткая ссылка obl1.ru/~/54500
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