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В Орле участились «каникулярные» ДТП

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25.07.2019

Сразу несколько одинаковых случаев произошло 24 июля. Дети школьного возраста решили покататься на велосипедах без сопровождения взрослых и попали под колёса автомобилей. Подобные ДТП характерны для периода летних школьных каникул.

В первом случае пострадала 9-летняя девочка. Авария случилась на Рощинской улице в 18:30. Велосипедистка пересекала проезжую часть, не сходя с велосипеда. Произошло столконовение с «Ладой Веста». Ребёнка доставили с места ДТП в НКМЦ имени Круглой и осмотрели. Однако госпитализация не понадобилась.

Другой эпизод случился с 9-летним мальчиком около 19 часов на улице Цветаева при аналогичных обстоятельствах. Правда, на этот раз участником столкновения стал автомобиль «ЗАЗ Шанс». Мальчика тоже отвезли в центр имени Круглой, осмотрели и тоже не стали госпитализировать.

Теги:ОрёлОрловская область

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