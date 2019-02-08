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Орел08.02.2019 Пятница 11:02
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В Орле уборке дворов от снега мешают припаркованные машины

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08.02.2019

Об этом главе администрации Орла рассказали во время его поезки в Зареченский микрорайон.

Александр Муромский лично осмотрел территорию у дома по бульвару Молодёжи, 1. Как рассказал ему Валерий Глущенко, глава ОАО «Орёлжилэксплуатация», которое занимается обслуживанием данного двора, одной из проблем, осложняющей уборку, являются припаркованные здесь машины.

С начала года перед каждой уборкой абонентам управляющей компании рассылают СМС-сообщения. Так управляющая компания напоминает автовладельцам о необходимости убрать с территории свои машины, мешающие спецтехнике. Тем не менее, не все водители реагируют на эту информацию, что, в итоге, тоже сказывается на качестве уборки от снега.

Александр Муромский предложил жителям дома провести общее собрание собственников и решить данную проблему.

Теги:ОрёлОрловская область

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